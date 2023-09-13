KPSS branş sıralaması ÖSYM tarafından açıklandı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. Adayları bilgilendirmek için erişime açılan KPSS branş sıralaması ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı sonuçları ardından beklenen branş bazında sıralama ÖSYM tarafından açıklandı. Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veriyor.

KPSS BRANŞ SIRALASI

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI

Konu hakkında ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.”