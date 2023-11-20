KYK bursu ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödeme ne zaman yapacağı merakla bekleniyor. Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi ancak geçmiş dönemler baz alındığında toplu ödemenin yapılacağı tarih ipucu veriyor. KYK bursu 3 aylık toplu ödeme geçtiğimiz yıl olduğu gibi Aralık ayının son haftası yatırılması bekleniyor.

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KYK burs ve öğrenim kredisi ilk kez alacak olanlar Ekim, Kasım ve Aralık ayı için toplu ödeme alacak. Tarihleri duyuran resmi açıklamanın Aralık ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK üç aylık toplu ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz sene 29-31 Aralık tarihleri arasında kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklamıştı.

Geçmiş senenin tarihleri göz önüne alındığında ödemelerin yine Aralık ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI NE KADAR?

Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya yükseltildi.

12 AY BOYUNCA ÖDENİYOR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

Her ay başında öğlencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi yapılmakta.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.