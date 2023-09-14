KYK yurt ücretleri ne kadar, yurt ücreti ödeme nasıl yapılır?

KYK yurt ücretleri 13-16 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırmak isteyenler tarafından ödenecek. KYK yurt odaları 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak farklılık gösteriyor olup ücretleri 345 ile 750 lira arasında değişiyor. Yurt ücretleri ödeme işlemleri ise Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor.

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KYK yurt ücreti, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin merak konusu olurken, yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler KYK yurt kaydı yaptırırken ilk kayıt ücreti de ödeyecek. KYK yurt ücretleri 2023 yılında yüzde 30-35 oranında zamlanırken, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak farklılık gösteriyor.

KYK YURT ÜCRETİ ÖDEME NE KADAR?

KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.

KYK yurt ücretinin bu yıl 345 lira ile 750 lira arasında değişiyor.

KYK yurt ücretleri şu şekilde paylaşılıyor;

Tip Ücret | Depozito TİP1 345 lira | 855 lira TİP2 405 lira | 1020 lira TİP3 405 lira | 1020 lira TİP4 480 lira | 1110 lira TİP5 510 lira | 1200 lira TİP6 570 lira | 1365 lira Kıbrıs 750 lira | 1620 lira

KYK YURT ÜCRETİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin KYK yurt ücretini Ziraat ATM’lerden, kyk.gsb.gov.tr (E – ÖDEME) ekranından on-line veya Ziraat İnternet Bankacılığı ( EĞİTİM ÖDEMELERİ)’ndan ödeme imkanı bulunuyor.

KYK yurt ödemeleri TC kimlik no ile yapılıyor olup yıllık veya altı aylık gibi ileri tarihli yurt ücreti ödemesi yapılamıyor.

Yurda yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücreti sabit bir tutar olmayıp; öğrencinin yurda yerleştiği gün ve barınacağı yurdun aylık ücretine göre değişmektedir. Bu kapsamda ödeme işlemi sırasında TC KİMLİK numaranızla ilgili ödeme ekranlarından sorgulama yaptığınızda ücret otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır.

YURTTA BARINMA HAKKI KAZANAN ANCAK YURTTA KALMAK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI BULUNAN ÖĞRENCİLER KİMLER?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İLK KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK YURT ÜCRETİNİ YATIRAN ÖĞRENCİNİN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE İŞLEMLERİ TAMAMLAMASI GEREKİYOR?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK KAYIT ÜCRETİNİ ÖDEYEN ANCAK KALMAK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

KAYIT HAKKI KAZANAN ANCAK ÜCRETİ ÖDEMEYENLERE NE YAPMALI?

Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.