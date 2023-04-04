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KYK yurtları açılacak mı? Bakan açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek" dedi.

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KYK yurtları açılacak mı? Bakan açıkladı

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