Öğretmenler hükümete seslendi: Geçinmek için ek iş arıyoruz

Denizli’de Eğitim İş üyesi bir grup öğretmen geçinemediklerini belirterek eylem yaptı. İktidara seslenen öğretmenler “İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz. Yoksulluk sınırında ücret alıyoruz. Yüzde 92’miz geçinmek için ek iş arıyor” dedi.

Selami AYDIN

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Vergi dilimi tutarlarının yeniden değerlendirme oranının altında kalması nedeniyle kamu emekçilerinin yeni yılda ceplerine giren ücretin birkaç ay içinde eriyeceğini savunan öğretmenler eylem yaptı. Denizli'de Eğitim İş Sendikası üyesi bir grup öğretmen Çınar Meydanı'nda toplanarak hükümete seslendi.

Açıklamayı okuyan Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan, “Müjde nidalarıyla açıklanan yeni gelir vergisi dilimleri birkaç ay içinde eriyip gidecek. Kamu çalışanları zaten yoksulluk sınırının altında ücret alıyor. Yüzde 90'ımız kredi kartı borcunu bile ödeyemiyor” diye konuştu.

“GEÇİNMEK İÇİN EK İŞ ARIYORUZ”

Öğretmenlerin yüzde 62'sinin gelirinin giderinden az olduğunu ifade ederek; “Yüzde 92'imiz geçinmek için ek iş arıyoruz. Kalantor iş insanlarının, yandaş müteahhitlerin, ihale vurguncuların vergi borçları düzenli olarak silinip, kamu bankaları onlar için seferber ediliyorken, yöneticiler bize ‘gel senin şu gelirinden gelir vergisi alalım. Ama korkma, zaten senin bir üst dilime geçecek kadar para kazanmana müsaade etmeyeceğim' diyor. Tüm kamu çalışanları için vergi diliminin yüzde 15'te sabitlenmesi gerektiğini, aksinin vergi adaletsizliğini daha da büyüteceğini vurguluyoruz” diye konuştu.

‘TÜİK UTANMASA ENFLASYON YOK DİYECEK'



Sahte enflasyon oranları ile ekmeklerine el konulduğunu belirten Aydoğan; “Tarafsızlığını korumayarak, siyasi iktidardan emir alarak rakamlar üzerinde oynayan ve sahte enflasyon oranıyla aşımıza ekmeğimize el koyulmasına alet olan TÜİK yıllık enflasyon oranını yüzde 64,2 olarak açıkladı.

Ülkedeki ekonomik krizi, açlığı, yoksulluğu ve enflasyonu yok sayan AKP iktidarı ve TÜİK utanmasa bu ülkede enflasyon yok diyecek” ifadelerini kullandı. ‘Zam, kriz, yoksulluk. Tükeniyoruz' yazılı pankart açan öğretmenlerin eylemi kısa süre sonra olaysız sona erdi.