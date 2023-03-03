Ulusal staj nedir, başvuru nasıl yapılır? Başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla kamu kurumları ve özel sektörün katılımıyla yürütülen Ulusal Staj Programı için 2023 başvuru süreci uzatıldı. Ulusal staj programına 13 Mart'a kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden seçebilecek.

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Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencilerinin başvuru gerçekleştirebileceği, tüm üniversitelerde faaliyete geçirilen “kariyer merkezleri”nin gençlerle reel sektör arasında köprü kurması amacıyla oluşturulan Ulusal Staj Programı başvuru süreci uzatıldı.

ULUSAL STAJ NEDİR?

Ulusal staj, üniversite öğrencilerinin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından programın adıdır.

ULUSAL STAJ BAŞVURU EKRANI

ULUSAL STAJ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulusal staj programı, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

– Ekrandan e-devlet üzerinden öğrenci girişi yapılıyor.

– Başvuru formu dolduruluyor.

– Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifler incelenip, istediklerinizi kabul edebilirsiniz.

ULUSAL STAJA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

– Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

– Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

ve

– Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

-Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.