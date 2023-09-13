Veliler endişeli: Öğrenciler tehlikeyle burun buruna

Adana’da bazı okul çevrelerinde hâlâ yıkılmayan ağır hasarlı binalar, öğrenciler ve velilerde tedirginlik yaratıyor.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Adana’da büyük bir felaket yaşandı.

Depremler sonucunda Adana’da 13 bina yıkıldı, bin 575 bina ağır hasar aldı ve 3 bin 415 bina orta hasar gördü. Bu acı olayda 418 kişi hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesi, afet anında yıkılan 11 binanın yıkım çalışmaları nedeniyle adeta bir şantiyeye dönüştü.

Yıkım sahasında toz ve gürültü sorunları yaşandı ve bu nedenle Turgut Özal ve Süleyman Demirel bulvarları ile ara sokakların trafiğe kapatılması gerekti.

Bu durum, araç yoğunluğunun artmasına neden oldu.

Ayrıca, bazı okulların çevresinde yıkım bekleyen ağır hasarlı binalar velilerin endişelerine yol açtı.

Okul bahçesinde vakit geçiren çocukları için can güvenliği kadar gürültü ve kirlilik sorunlarının da yaşanacağına dikkat çeken veliler, endişelerini dile getirdi.

‘ÇOCUKLARIMI OKULA GÖNDERMEYECEĞİM’

Attila İlkokulu’nda iki çocuğu eğitim gören Ayşe Barlan, “Aynı okulda okuyan 2 çocuğumdan biri sabahçı, biri akşamcı, tedirginlik yaşıyorum. Okullar açılana kadar buranın yıkılması lazımdı. Yıkım başladıktan sonra önlem almak için çocuklarımı okula göndermeyeceğim” dedi.

Velilerden Müjde Sömer ise, “Deprem olduğundan beri bu tehlike devam ediyor. Durumun düzelmesini bekledik ama sonuç aynı. Öğretmen Hıdır Ünverdi Ortaokulu'nun olduğu bölge de aynı tehlikeyi yaşıyor. Bu iki okulun yanında da ağır hasarlı bina var. Yıkım süreci ne kadar sürecek bilmiyorum. Öncelikli olarak okul çevresindeki hasarlı binaların yıkılması gerekiyordu” diye konuştu. (DHA)