VGM burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar?

VGM burs başvurusu ortaöğretim öğrencileri için başladı, 15 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Üniversite öğrencileri için VGM burs başvurusu tarihleri ise ek yerleştirme işlemleri tamamlanmasının ardından açıklanacak. Kurumun resmi sitesi üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından VGM burs başvurusu olumlu sonuçlanan ortaöğrenim öğrencilerine aylık 750 lira aylık ödenecek.

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Öğrenim hayatlarında maddi olarak bir nebze rahatlamak isteyen öğrenciler VGM tarafından verilen karşılıksız burslara başvuru yapabilecek. Bugün itibariyle ortaöğrenim öğrencileri için VGM burs başvurusu ekranı erişime açıldı.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 01 Ekim 2023 – 15 Ekim 2023

VGM Yükseköğrenim Bursu: Henüz kesinleşmedi.

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: Henüz kesinleşmedi.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

www.vgm.gov.tr üzerinden gerekli alanları doldurarak VGM burs başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

* Ortaöğrenim Bursu Başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılmalıdır.

* Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

* Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

* Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır.

* Ortaöğrenim Bursu Başvuru Formu beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler,

1. Öğrencinin Nüfus Bilgileri

2. Öğrencinin Aile Bilgileri

3. Öğrencinin Okul Bilgileri

4. Öğrencinin Başvuru ve İletişim Bilgileri

5. Başvuru Onay'dır.

VGM BURS ÜCRETİ KAÇ LİRA?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlendi.

ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.