YKS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği ÖSYM tarafından duyuruldu ancak tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS tercihleri puanı hesaplanan adaylar tarafından gerçekleştirilebilecek olup adayların yine 24 tercih hakkı bulunması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

YKS tercihleri 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları kaldırılmasının ardından puanı hesaplanan adaylar tarafından yapılabilecek. Merak edilen tarihleri ÖSYM açıklarken, henüz kılavuzu erişime açmadı. YKS tercih kılavuzu ile okulların taban puanlarına ve kontenjanları belli olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, milyonlarca adayın katılacağı süreç hakkında açıklamalarda bulunarak 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun tercih sürecinin öncesinde ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM geçtiğimiz senelerde YKS tercih kılavuzunu öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla erişime açtı. YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte ÖSYM'nin ayrıntılı tercih kılavuzunu yayınlıyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.