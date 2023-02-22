YÖK’ü kapatın üniversiteleri açın

Depremden etkilenen 11 ildeki 8 üniversite ve öğrenci yurtlarında yıkılan veya ağır hasarlı tek bir bina bile yok. YÖK, yine de 208 üniversiteyi kapattı. Örgün eğitimdeki 4.1 milyon öğrenci mağdur oldu. Üniversiteler yasağı dinlemeyip kampüsleri öğrencilerine açsa da YÖK yasakladığı için sınıflarda ders işlenemiyor!

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üniversitelerde açık öğretim hariç örgün eğitimdeki 4 milyon 187 bin öğrencin 376 bin 770'i depremin etkilediği 11 ilde okuyor. Öğrencilerden 182 bin 822'si 2022 YKS'de üniversiteye girdi. Geçen yıl sadece 193 bin 948 üniversite öğrencisi olan depremzede illerde, bir anda öğrenci sayısı ikiye katlanarak 376 bin 948'e çıktı.

2022 YKS YERLEŞTİRMELERİ İLE DEPREMDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI ETKİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ SAYILARI

BARAJI SIFIRLADILAR

2022 YKS'de boş üniversiteleri doldurmak için YÖK'ün sınav barajını sıfırlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem bölgesinde de öğrenci sayısını ikiye katladı. Boş üniversiteler bu yolla dolduruldu. Sadece 4 ay önce deprem bölgesindeki 11 ilde 182 bin 822 öğrenci birinci sınıfa yerleştirildi.

ÜNİVERSİTELER SAĞLAM

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki 8 üniversitenin bina ve yurtları korkunç depremden sağlam çıkmayı başardı. Bölgedeki üniversitelerde 376 bin 770 öğrenci var. Birinci sınıfların 28 bini bu yıl başka şehirlerden gelirken, 58 bininin ailesi deprem mağduru illerde yaşıyordu.

Nüfus kayıtlarına göre deprem bölgesinde olup da başka illerde okuyan 299 bin 397 üniversite öğrencisi var. YÖK'ün 208 üniversiteyi kapatma kararıyla depremzede olan veya olmayan, örgün eğitimdeki 4 milyon 187 bin 376 üniversite öğrencisi mağdur oldu.

“ÜNiVERSiTELER YIKILMADI”

YÖK Başkanı Erol Özvar şöyle dedi: “11 ilde yapılan ön incelemelerde, çoğu kampüsümüzde yıkılan bina olmadığı görüldü. Çok az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Tüm illerde çoğu binamız kullanılabilir durumdadır. Kampüslerimiz, depremzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol almaktadır.”

YÖK'Ü KİMLER YÖNETİYOR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetimindeki 20 üyeden 14'ü cumhurbaşkanı tercihi, 6'sı Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) önerisiyle atandı. YÖK yönetimindeki üyeler:

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: MÜ Uluslararası İşletmecilik mezunu. Girişimcilik, inovasyon uzmanı. Cumhurbaşkanı kontenjanından atandı. Görev süresi 2026'da doluyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar: MÜ İktisat mezunu. İktisat tarihi profesörü. Çalışma alanı Ortadoğu ve Osmanlı devletine özgü ekonomik ve mali değişimler. Cumhurbaşkanı kontenjanından atandı. Görevi 2025'te dolacak.

YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz: Gazi mesleki eğitim mezunu. Ortadoğu ve İslam ülkeleri iktisat uzmanı. Osmanlı modernleşmesi uzmanı. Cumhurbaşkanı kontenjanından atandı.

YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu: Makine mühendisliği mezunu. Cumhurbaşkanı kontenjanından atandı. 2026'da görev süresi dolacak.

YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin: İÜ Tarih mezunu. İktisat tarihi uzmanı. Osmanlı Saray Mutfağı gibi 5 kitabı var. Cumhurbaşkanı kontenjanından 2026'ya kadar atandı.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş: Hacettepe mezunu. Haberleşme uzmanı. Cumhurbaşkanı kontenjanından atandı. 2026'ya kadar görevde.

YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak: Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) adayı olarak atandı. AÜ Hukuk mezunu. İş Kanunu çalışmaları var. 2026'ya kadar görevde.

YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan: A.Ü çalışma ekonomisi mezunu. Genç İşsizlik, Sendikaların Toplu Pazarlık Gücü, Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Yoksullar gibi kitapları var. ÜAK önerisiyle atandı.

YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu: İÜ hukuk mezunu. Ticaret Kanunu, Çevre Hukuku alanında çalışıyor. ÜAK önerisiyle atandı. 2024'te görevi bitecek.

Deprem bölgesindeki üniversiteler hangi üniversitelerle eşleştirildi?

■ İnönü Üniversitesi: Ankara Üniversitesi

■ Turgut Özal Üniversitesi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

■ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Gazi Üniversitesi

■ Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi: Erciyes Üniversitesi

■ Adıyaman Üniversitesi: Atatürk Üniversitesi

■ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: Ömer Halisdemir Üniversitesi

■ İskenderun Teknik Üniversitesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi

■ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: Osmangazi Üniversitesi

İKTİDAR GİTSE DE ONLAR KALACAK!

Cumhurbaşkanı kontenjanından YÖK'e atanan ve görevleri 2026'ya kadar sürecekler arasında AKP'li eski bakan Prof. Dr. Ayşe Gürcan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de var.

DEPREMZEDE ÜNiVERSiTELER EĞiTiME AÇILMAK iSTiYOR!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bölgede olan ve depremde yıkılmayan 8 üniversiteden biri oldu. Akademisyen, öğrenci ve personellerini kaybetse de, eğitime açılma umudunu koruyor.

“UMUTLAR YEŞERECEK”

Rektör Prof. Dr. Veysel Eren açıklamasında, “Devletimizin ilgili mercileriyle eğitim ve öğretimin nasıl yapılacağına ilişkin planlamaları sürdürüyoruz. Üniversitemizin en kısa sürede yeniden hayat dolması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Şehrimizde, üniversitemizde yaşam filizlerini yeniden yeşertmenin bir yolunu bulacağız” dedi.

1 SORU 1 CEVAP

2022-2023 Bahar Dönemi nasıl olacak?

YÖK, kararıyla uzaktan eğitime geçildi. Nisan ayında karar gözden geçirilip, HİBRİT eğitime geçilebilecek. Tıp, diş hekimliği, hemşirelik gibi bölümler nisan ayı sonunda uygulamalı derslerini yüz yüze yapabilecek.

NOT DEFTERi

– YÖK'ün bahar dönemi uzaktan eğitim kararının iptali için Eğitim Sen dava açtı.

– 1.5 yıl salgın ve bu dönem depremden 2 yıllıklar yüz yüze ders hiç işlemeyecek.

– 17 Ağustos depreminden en çok etkilenen Kocaeli'de üniversite 1.5 ayda açıldı.