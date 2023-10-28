100’üncü yıla özel madeni 5 lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kapsamında hatıra parası olarak basılan madeni 5 TL'nin yarın tedavüle sunulacağını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı için 5 TL madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi. Yarın tedavüle girecek olan 5 TL madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus 100 milyon adet basıldı.

‘TÜRKİYE YÜZYILI’ LOGOSU

100’üncü yıl temalı 5 TL tedavül hatıra paranın iç göbeğinde ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu kullanıldı. Logonun üzerinde ‘5’ ibaresi, alt kısmında ise ‘Türk lirası’ ibaresi bulunuyor. Dış halkada sekiz köşeli ‘Selçuklu yıldızı’ motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Altta basım yılı ‘2023’ tarihi yer aldı. Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak belirlendi. (DHA)