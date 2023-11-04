2024’te de zam yağacak

Yılbaşında yeniden değerleme zamları ile iğneden ipliğe her şeyin fiyatı artacak. Erdoğan zamları artırmaz ya da düşürmezse vergi ve harçlar yüzde 58.5 daha zamlanacak.

Erdoğan SÜZER

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Her yılın başında devletin vatandaştan aldığı vergi, harç ve cezalara yaptığı otomatik zamların oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu önümüzdeki yıl uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı'nı (YDO) yüzde 58.46 olarak hesapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YDO'yu yüzde 50 oranında indirme ya da yüzde 50'ye kadar artırma yetkisini kullanmazsa maktu vergilerle harç ve cezalar yüzde 58.46 oranında zamlanacak.

YÜZDE 70'İ BULUR

TBMM'ye sunulan 2024 bütçe yasa teklifinde bir çok vergi ve harçtan elde edilecek gelirlerin önümüzdeki yıl yüzde 70'leri aşan oranlarda artacağı öngörüldü. Gelir tahminleri, yetkinin bazı harç ve vergilerde artış yönünde kullanılabileceğini işaret ediyor. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulamaya girecek yeni zamlı tarifelerle birlikte kırmızı ışıkta geçenlerle hız sınırını yüzde 10 ila yüzde 30 oranında aşanlara uygulanacak trafik cezası tutarı 951 liradan bin 507 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanıp ilk defa ceza alanlar 6 bin 441 lira para ödeyecek. Bu yıl iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi de önümüzdeki yıl en az yüzde 58.46 zamlanacak.

PASAPORT 7 BİN 836 TL

Pasaport harçları ile yurt dışı telefon kayıt harçlarına temmuz ayında ikinci bir zam daha yapılmıştı. Yeni zamlarla yıl başından itibaren 1 yıllık pasaportların harcı 2 bin 397 liraya, 3 yıl ve üzeri pasaportların harcı da 7 bin 836 liraya fırlayacak. Yurt dışından telefon getirenler, kayıt için yıl başında 31 bin 700 TL ödemek zorunda kalacak.

İşte 2024'te artacak vergi, harç ve cezalar

Yüzde 58.46'lık YDO ile Emlak Vergisi (YDO'nun yüzde 50'si), Çevre Temizlik Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları, Damga Vergisi, Özel İletişim Vergisi, trafik cezaları, ehliyet, pasaport, yargı, noter ve diğer harçlar, araç muayene ücretleri, Vergi Usul ve Kabahatler kanunlarındaki cezalar ile Gelir Vergisi dilim ve tarifelerindeki tutarlar, 2024 yılının başında belirtilen oranda zamlanacak.