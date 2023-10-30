35 şehir kültür yolu festivaline açılacak

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 10’uncu durağı olan İzmir’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile başladı. 11 şehirde yapılacak festivallere her yıl 5 şehir eklenmesi hedefleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali ile İzmir'de halkla buluştu. Bu yıl toplamda 11 şehirde düzenlenecek olan ve Antalya etabı sonrası toplam 30 bin sanatçının katılmasının beklendiği festivalin hem yerli hem de yabancı turist hareketliliği için gelecek dönemlerde Türkiye'nin 7 bölgesine yayılması hedefleniyor.

Her yıl festivale 5 şehir ekleyeceklerini kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028'de 35 şehrin festivale ev sahipliği yapacağını aktardı. Festival süresinin en az 9 gün olmasını istediklerini kaydeden Ersoy, “9 gün boyunca şehirler sanat etkinliklerine doysun istiyoruz. Bunu gerçekleştirirken şehrin markalaşmasını sağlamak istiyoruz. Bunlara daha fazla uluslararası etkinlik ve boyut katmaya çalışacağız. Uluslararası marka ve grupların takvimine girmek gerekiyor. Buna Londra Flarmoni de dahil Berlin Flormani de dahil” diye konuştu. Serinin sondan bir önceki durağı olan İzmir'de 28 Ekim-5 Kasım tarihleri boyunca düzenlenecek olan festival kapsamında sergi, konser ve etkinlikler ile hem şehrin değerlerinin yeniden toplumla buluşması hem de İzmir'in bir marka olarak öne çıkması hedefleniyor. Proje kapsamındaki tüm illerin markalaşması ile ülke tanıtımında farklı bir noktaya gelmek istediklerini aktaran Ersoy, esnafın 9 günde 90 günlük iş yaptığını kaydederek, şöyle devam etti:

MARKA YÜZÜ OLACAK

“Anadolu'nun bu festivallere ihtiyacı varmış. Sanatçılar açısından da bu çok önemli. Bu festivalleri marka yüzleri haline getireceğiz. Yurt dışında markalaşmış sanatçıları ülkemize getirmek istiyoruz. Bütün konsolosluklarla bağlantıya geçtik. Bu etkinlikler sayesinde şehirlerin turizm sektörü ile birlikte esnafın da yüksek gelir elde etmesi sağlanıyor. Her yıl devam etmesini istiyorlar.”

140 yıllık fabrika sanatın ana üssü

Cumhuriyetimizin 100'üncü yaş kutlamaları ile birleşen Efes Kültür Yolu Festivali'nin ana üssü 140 yıllık tarihi ile endüstri mirasının önemli bir unsuru olan ve nisan ayında açılan İzmir Kültür Sanat Fabrikası oldu. Tüm şehrin bayraklarla donatıldığı kutlamalarda İzmir Opera Balesi Ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Cumhuriyet için bir araya geldi. İzmir'deki Arkas Sanat, Folkart Galeri gibi kültür kurumları da festival kapsamına girerek, bir anlamda festival boyunca tek çatı altında toplandı. Refik Anadol'un “Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi” Tarihi Alsancak Tren Garı eski gişelerde halkla buluşacak.

Bir Efes daha gün yüzüne çıkacak

Bakan Mehmet Ersoy, kültür alanındaki yatırımlara hız verileceğini ve özellikle İzmir ile birlikte tüm dünyanın önemli bir kültürel mirası olan Efes kazıları için ekip ve finansman desteği verileceğini aktardı. Şu ana kadar kazılarda yüzde 25'i gün yüzüne çıkan Efes'te bu oranı yüzde 45 seviyesine çıkarılacağını aktaran Ersoy, “Yıl sonu itibarıyla 4 yıl sürecek bir faaliyet başlatacağız. Son 60 yılda yapılan kazı ve restorasyonu 4 yıllık periyotta yapacağız” bilgisini verdi.