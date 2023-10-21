4 milyon vatandaş yardıma muhtaç olacak

Elektrik desteği ülkedeki yoksulluğu gözler önüne serdi. İktidar yoksulluğu bitireceğini iddia ederken, yardım almak zorunda kalanların sayısı ise artıyor. 2024’te elektrik yardımına muhtaç olan hane sayısının 4 milyonu geçeceği belirtildi.

Deniz AYHAN

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Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının ardından halk yoksullukta eşitlenirken, yardıma muhtaç olan kişilerin sayısı da yükselişe geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı dar gelirliye elektrik faturası yardımı da katlanarak arttı. Bakanlık 2019'da 1 milyon 343 bin 109 haneye elektrik yardımı yaptı. 2020'de ise 1 milyon 659 bin 448 haneye destek verildi. 2022'de elektrik yardımı alan hane sayısı 2 milyon 719 bin 745'e çıktı. Söz konusu rakamın bu yıl düşmesi beklendi ve 1 milyon 944 bin 524 haneye elektrik yardımı yapılması planlandı. Ancak plan tutmadı, elektrik yardımına muhtaç aile sayısı katlandı ve 3 milyon 685 bin haneye yükseldi. 2024 hedefi 4 milyon 53 bin 500, 2025 tahmini 4 milyon 60 bin ve 2026 tahmini de 4.1 milyon hane oldu. Bu kapsamda ‘elektrik tüketim desteği' verileri Türkiye'deki yoksulluğu gözler önüne serdi.

YOKSULLUK ARTIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 2022'de 62 milyar 742 milyon 374 bin 899 TL harcadı. 2023 ödeneği 91 milyar 582 milyon 780 bin TL oldu. İktidar, 2024'te yoksullukla mücadele için 205 milyar 861 milyon 822 bin TL ayırdı. 2025'te 213 milyar 378 milyon 802 bin TL, 2026'da ise 246 milyar 413 milyon 207 bin TL yoksullukla mücadele için harcanacak.

200 bin çocuk etkilenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘ailesinin yanında bakımı sağlanamayan ve yaşamlarını düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken' çocuklara verilen ekonomik destekten yararlanan çocuk sayısı da arttı. 2020 yılında 129 bin 422 çocuk bu destekten yararlanırken, sayı 2022'de ise 157 bin 248 oldu. 2023 için de 155 bin olarak öngörüldü ancak 170 bin çocuğa destek sağlandı. Önümüzdeki yıl 190 bin çocuğa destek verilmesi öngörüldü. 2025 tahmini 200 bin olurken, 2026 tahmini ise 210 bini buldu.