41 bin yoksulun elektriğini kestiler

Halka şirin görünmek adına ceza ve vergileri bile seçim sonrasına erteleyen iktidar, elektrik borcu olan yoksula acımadı. 41 bin kişi karanlığa mahkum edildi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yoksulluğun en önemli göstergelerinden biri olan borç kaynaklı elektrik kesintileri, bol keseden müjdelerin dağıtıldığı seçim döneminde bile durmadı. Cezalarla vergi ve zamları mayısta yapılan Cumhurbaş­kanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasına bıra­kan iktidar, elektrik borcunu ödeyemeyen yoksula acımadı.

SAYI YOK, ORAN VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre, seçim dönemine gelen bu yılın ilk 6 ayında, 41 bin 64 yoksul vatandaşın elektriği, borcundan dolayı kesildi. 26 bin esnaf ile tarımsal sulama yapan 2 bin 700 çiftçinin elektriği de borcundan dolayı kapatıldı. Bakanlık elektriği kesilen yoksul sayısını gizleyebilmek için rakamları da adeta dolambaçlı yollarla açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, borcunu ödeyemediği için son 3 yılda elektriği kesilen abonelerin sayısını önerge ile Enerji Bakanlığı'na sordu. Bakanlık da gönderdiği yanıtta borcundan dolayı elektriği kesilen abonelerin doğrudan sayısını vermek yerine oranlarına ilişkin bilgileri paylaştı. Her bir abone türünü sıralayan bakanlık, ‘borcundan dolayı elektriği kesik olan abone sayısının toplam abone sayısına oranını' verdi ancak abone sayılarına değinmedi.

Resmi belgelerden abone sayılarını kendisi hesaplayan CHP'li Ersever, geriye dönük 2.5 yılda elektriği kesilen abonelerin dökümünü çıkardı. Söz konusu hesaplamalara göre 2021 yılında 315 bin, 2022 yılında 170 bin ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde de 41 bin konutun elektriğinin kesildiği belirlendi.

Açma kapama için 70 milyon TL

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Enerji Bakanlığı'na basit bir soru sorduğuna ancak karşılığında bilmece gibi yanıt aldığına dikkat çekti. Ersever, “Ne kadar gizlense de acı gerçek eninde sonunda ortaya çıkıyor. Halk bu tabloyu her gün zaten yaşıyor” ifadelerini kullandı. CHP'li Ersever, elektriği kesilip geri açılan vatandaşların elektrik şirketlerine sadece 2022 yılında 70 milyon lira ödediğini, kesme-bağlama ücretinin bir yılda 2 kat zamlandığını da sözlerine ekledi.