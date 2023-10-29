5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında, bir kereye mahsus, 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek. 5 bin TL emekli ikramiyesi kasım ayının ilk 15 günü içerisinde hesaplara yatacak ancak emekli olup hala çalışmaya devam edenlere verilmeyecek.

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Seçimlerin ardından başlayan vergi artışları ve zam furyası ardından geçim sıkıntısı üst seviyeye çıkan emekliler, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesinin hesaplarına yatmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tek seferlik verilecek olan emekli ikramiyesinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtti.

Sadece çalışmayan emekliye verileceği için tartışma konusu olan 5 bin liralık emekli ikramiyesiyle ilgili son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. Bakan Işıkhan “Biz düzenlemeyi tamamladık. Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla tek seferlik verilecek olan emekli ikramiyesinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtti.

5000TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesi kimlere verilecek açıkladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurdu.

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL’de kalacağı belirtiliyor.