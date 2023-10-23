5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

5000 lira emekli ikramiyesi çalışma hayatına devam etmeyen emeklilere verilecek olup, dul ve yetim statüsündeki emeklilere de kesinti ile yatırılacak. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak henüz açıklanmadı ancak yapılan açıklamalara göre Kasım ayının ilk 15 günü içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyesi hakkında merak edilen detaylar geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Milyonlarca emekli vatandaştan sadece bir bölümünün yararlanamayacağı ikramiye dul ve yetim aylığı alanlara ise kısmi olarak ödenecek.

Sadece çalışmayan emekliye verileceği için tartışma konusu olan 5 bin liralık emekli ikramiyesiyle ilgili son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. Bakan Işıkhan “Biz düzenlemeyi tamamladık. Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek” dedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tek seferlik verilecek olan emekli ikramiyesinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtti.

5000TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesi kimlere verilecek açıkladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurdu.

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.