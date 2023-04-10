6 sıfır atmışlardı şimdi 2 gram attılar

Vatandaşı zayıflatıp incelten enflasyon paramızı da eritti. İktidar, halka haber bile vermeden 1 TL’lik madeni parayı yaklaşık 2 gram azaltıp 6.6 grama düşürdü.

Erdoğan SÜZER

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Çarşı pazarı yangın yerine döndüren enflasyon paramızı da bozdu. İktidar, halka hiçbir açıklama yapmadan 1 TL'lik madeni paranın ağırlığını 8.2 gramdan 6.6 grama düşürdü. Yeni 1 TL'ler enflasyon karşısında tıpkı vatandaş gibi hafifleyip inceldi. Enflasyon karşısında değeri düşen paramızın kendisi de küçüldü. 1 TL'lik madeni paranın yeni versiyonuyla ilk kez karşılaşan vatandaşlar, sahte para endişesi yaşadı. Maden değeri üzerinde yazılı değerini yaklaşık 3 kat aştığı söylenen 1 TL'nin hurdacılar tarafından toplanıp eritilerek haksız kazanç sağlandığı ifade ediliyordu. Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü, 1 TL'nin madeni ağırlığını düşürdüğü halde resmi internet sitesinde 1 TL'nin tanıtıldığı bölümde gramaj bilgisini değiştirmeyerek eksilen gramı halka açıklamadı.

OTOMATLAR ALGILAMADI

1 TL'nin ağırlığının değişmesi özellikle madeni paraların ağırlığına göre hassas bir şekilde ayarlanıp çalışan otomatlarda sıkıntılara yol açtı. Otomatların gramajı düşmüş 1 TL'leri para üstü olarak verdiği, ancak ürün almak için otomatlara geri atıldığında sistemin çalışmadığı, parayı tanımlayamadığı ifade edildi. 1 TL'nin ağırlığının değişmesi nedeniyle binlerce otomatın yeniden ayarlanmak zorunda kalınacağı bildirildi.

SAYMAK DA ZORLAŞTI

Piyasada halen iki ayrı gramajlı 1 TL'likler birlikte dolaşıyor. Bozuk paralar yüklü ödemelerle matbaaya iade edildiğinde tek tek sayılmak yerine tartılarak veriliyor. Örneğin bin lira karşılığında önceden 8.2 kilogramlık torbalar halinde 1 TL verilirken şimdi 6.6 kilogramlık poşetle veriliyor. Ancak her iki paranın birlikte dolaşması tartıyla ödemeyi imkansız hale getirdi.

Gramajı düştü cebimiz hafifledi

1 TL'lik madeni paraların gramajının 2 gram birden düşürülmesi 1 TL'nin ürünler karşısındaki ağırlığını da azalttı. Örneğin, bugüne kadar 1 TL'lik madeni paralarla 5 liralık ekmek almak için markete giden vatandaş cebinde toplam 41 gram ağırlığında 5 tane 1 TL taşıyordu. Şimdi vatandaşın cebi hafifledi, aynı ekmeği almak için cebindeki 1 TL'liklerin toplam ağırlığı 33 grama düştü. 1 TL'lerle soğan alanların cebindeki ağırlık da 164 gramdan 132 grama indi.