7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakereler tamamlandı

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ön müzakereleri tamamlandı. Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında, komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı.

Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik’in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmalarında, genele ve hizmet kollarına ilişkin maddeler görüşüldü.

Genel dahil, 11 hizmet kolunun tekliflerinin tasnif edildiği çalışmalar kapsamında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların, kamu işveren heyetine sunduğu teklifler masaya yatırılarak, kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.

TEKLİFLER MÜZAKERE EDİLECEK

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında, komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.

Müzakere süreci yarın başlayıp, 12 Ağustos’ta sona erecek. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos’ta sunması planlanıyor.

Genele ilişkin tekliflerin müzakeresine 15 Ağustos’ta geçilecek toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos’ta sunması bekleniyor. (AA)

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