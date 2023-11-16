875 hastane parasını 17 şehir hastanesi yuttu

Sağlık bütçesi şehir hastanelerine aktı. 17 şehir hastanesine 25 yılda akacak parayla her biri 600 yataklı 875 adet devlet hastanesinin yapılabileceği ortaya çıktı.

Erdoğan SÜZER

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Şehir hastanelerine harcanan devasa paralar yüzünden halkın sağlık hizmetlerine yeterince ulaşamadığı bildirildi. Genel Sağlık-İş Sendikası, hastane başına düşen bütçe harcamalarında şehir hastanelerinin devlet hastanelerini 6'ya katladığını, 875 devlet hastanesi yapılabilecek parayla sadece 17 şehir hastanesi yapıldığını hesapladı. Şehir hastanelerindeki her 1 yatağın yıllık maliyetinin 3 milyon liraya ulaştığını belirten Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık bütçesinin şehir hastanelerinin kiralarına aktığını, bu yüzden halkın yeterli sağlık hizmeti alamadığını söyledi.

KİRA BEDELİNDE REKOR

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin yüzde 11.4'ünün şehir hastanelerine ayrıldığı belirtilen sendika çalışmasında, bu hastanelerin hizmet bedelinde yüzde 38, kira bedelinde ise yüzde 108 artış yapıldığı aktarıldı. Çalışmada, şehir hastanelerine 2024'te ‘hizmet bedeli' adı altında 26 milyar 143 milyon TL, kira bedeli olarak da 57 milyar 554 milyon TL ödenek yazıldığı, şehir hastanelerinin 1 günlük kira bedelinin 229 milyon lirayla rekor düzeye ulaştığı bilgisi yer aldı.

Sendika, bakanlığa bağlı hastanelere bütçeden hastane başına 800.6 milyon lira ödenek verilirken, her bir şehir hastanesine aktarılan ödeneğin 4.9 milyar lirayı geçtiğini, hastana başına maliyette şehir hastanelerinin devlet hastanelerini 6'ya katladığını bildirdi. Şehir hastanelerinde bir yatağın günlük maliyetinin 8 bin 244 TL, yıllık maliyetinin 3 milyon lirayı bulduğunun belirtildiği raporda 17 şehir hastanesine 25 yılda yapılacak ödemelerle her biri 600 yataklı 875 adet devlet hastanesi yapılabileceği aktarıldı.

“SAĞLIK HİZMETİ AKSIYOR DEVLETİN ZARARI ARTIYOR”

Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, “Pandemi ve deprem felaketleri koruyucu sağlık hizmetinin önemini daha net ortaya çıkardı. Buna rağmen bakanlık bütçesi şehir hastanelerinin kirasına kullanılıyor. Bakanlığın öncelikli görevi yurttaşı tedavi etmek değil, hastalıktan korumaktır. Zaten artan enflasyon nedeniyle yeterli ve sağlıklı beslenemeyen yurttaş koruyucu sağlık hizmetlerine de ulaşmakta güçlük çekiyor. Yanlış politikalar yüzünden sağlık hizmetleri aksıyor, devletin mali yükü artıyor” dedi.

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