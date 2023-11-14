ABD ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
ABD'de tüketici enflasyonu ekimde yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda yüzde 0 oldu. ABD TÜFE beklentilerin bir miktar altında geldi.
ABD ekim ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) rakamları açıklandı.
Ekimde aylık enflasyon yüzde 0, yıllık enflasyon yüzde 3,2 oldu. ABD’de çekirdek TÜFE artışı ekimde aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4 oldu.
ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artması bekleniyordu. Çekirdek TÜFE’nin ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 olması bekleniyordu.
ABD'de tüketici enflasyonu eylülde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,7 olmuştu. Çekirdek enflasyon eylülde ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 düzeyinde gerçekleşmişti.
ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.
ALTIN VE DOLARDAN İLK TEPKİ
Verinin açıklanmasının ardından dolar gerilerken altında yükseliş yaşandı.
Veri sonrası ons altın 13 dolarlık artışla 1957 dolara yükseldi. Gram altın da 1800 TL’yi gördü.
ABD enflasyon verileri sonrası S&P vadeli işlemleri yüzde 1 arttı.
Veri öncesi 1,072 olan Euro/dolar paritesi veri sonrası 1,078 seviyelerini gördü. Parite eylül ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Dolar/TL ise 28,6 seviyesinde işlem gördü.
TÜFE verileri sonrası ABD tahvil faizleri birçok vadede 10 baz puanın üzerinde geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,49, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,86 seviyesine indi.
Lider kripto para Bitcoin ise 36 bin 500 dolar seviyelerinde yatay seyretti.