ABD ve Rusya arasında doğalgaz kavgası büyüyor

ABD, Rusya'nın yeni LNG projesine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bu hamle, Avrupa ve Asya'daki ülkelerin Rusya'dan LNG ithalatını zorlaştırabilir. Ayrıca küresel enerji piyasalarında arz sıkıntısı ve fiyat artışı riski de büyüyebilir.

Sozcu.com.tr

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ABD, Rusya’nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç etme kabiliyetini ilk kez doğrudan hedef almaya başladı. Washington’ın bu hamlesi küresel enerji piyasalarında aksamalara neden olabilir.

Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşının ardından geçen yıl Rusya’ya büyük ekonomik yaptırımlar getirse de Moskova LNG ithal etmeye devam etmişti. Yakın zamana kadar da ABD, enerji sorunları ile mücadele eden Avrupalı müttefikleri üzerindeki baskıyı arttırmaktan kaçınmıştı.

Ancak kasım ayı başında ABD Dışişleri Bakanlığı, Arctic LNG 2 olarak bilinen yeni bir Rus projesine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yetkililere, avukatlara ve analistlere göre bu yaptırımlar, Avrupa ve Asya’daki ülkelerin gelecek yıl üretime başlayan bu projeden gaz almasını almasını engelleyecek.

PİYASA NASIL ETKİLENECEK?

Hukuk firması Macfarlanes’in yaptırım uzmanı Francis Bond, ABD’nin proje operatörünü hedef alarak “projeyi bütünüyle zehirlemeye” çalıştığını söyledi.

Projenin 2024 yılının ilk çeyreğinde uluslararası pazara LNG sevkiyatına başlaması bekleniyordu. Piyasa analistleri bu proje sayesinde Avrupa’daki sıkışıklığın hafifleyeceğini öngörüyordu.

Columbia Üniversitesi enerji uzmanı Anne-Sophie Corbeau, Arctic LNG 2’nin 2024’te planlandığı gibi ihracata başlamaması halinde “piyasaların daha uzun süre sıkı kalacağını” söyledi. Ayrıca açıklanan yaptırımlar Rusya’nın uzun vadeli LNG arzını artırma hedefini ve ABD-Katar gibi pazardaki rakip liderlerini de vuracak.

ÇİNLİ, FRANSIZ, JAPON ORTAKLAR DA VARDI

Arctic LNG 2, yüzde 60 hisseye sahip olan Rus özel şirketi Novatek tarafından yönetiliyor. Diğer hissedarlar arasında Fransız TotalEnergies, iki Çin devlet şirketi ve iki Japon şirket bulunuyor.

Öte yandan ABD şimdilik Rusya’nın Avrupa ve Asya’ya yakıt gönderen diğer büyük LNG projeleri olan Yamal LNG ve Sakhalin 2’yi doğrudan hedef almadı.

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