ABD’de konut başlangıçları temmuzda beklenenden fazla arttı

ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 3,9 artışla 1 milyon 452 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,9 artarak 1 milyon 452 bine çıktı.

Beklenenden fazla artış kaydeden konut başlangıçlarının bu dönemde yüzde 2,7 artışla 1 milyon 448 bin olması öngörülüyordu.

Konut başlangıçları, haziranda yüzde 11,7 azalışla 1 milyon 398 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 5,9 yükseldi.

İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

İnşaat izinleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 1 milyon 442 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan inşaat izinlerinin bu dönemde 1 milyon 463 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, haziranda yüzde 3,7 azalışla 1 milyon 441 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’de inşaat izinleri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 13 azaldı. (AA)

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