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ABD’de sanayi üretimi martta beklentiyi aştı

ABD'de sanayi üretimi martta yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

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ABD’de sanayi üretimi martta beklentiyi aştı

ABD’de sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,2 artmıştı.

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ DÜŞTÜ

İmalat sanayi üretimi ise martta aylık bazda yüzde 0,5 azaldı. Beklentiler imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,6 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan artarak yüzde 79,8 oldu. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranı, şubatta yüzde 79,6 olarak kayıtlara geçmişti. (AA)

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