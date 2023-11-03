ABD’de tarım dışı istihdam ekimde beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 150 bin artışla beklentilerin altında kaldı. İstihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları açısından da kritik önem taşıyor. Veri sonrası gram altın fiyatı rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de ekim ayında tarım dışı istihdam 150 bin ile beklentilerin altında yükseldi.​

Geçen ay 336 bin olarak açıklanan veri 297 bin seviyesine revize edildi. ​

Reuters anketine katılan 79 ekonomist tarım dışı istihdamın ekim ayında 180 bin artmasını bekliyorlardı.

İş gücüne katılım ekim ayında yüzde 62,8 seviyesinden yüzde 62,7 seviyesine geriledi.​

ABD Çalışma Bakanlığı ekim ayı işsizlik oranının yüzde 3,9 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bu oran, Ocak 2022 sonrasındaki en yüksek işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti.​​ Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3,8​​ olarak açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorlardı.

SAATLİK ÜCRETTE YÜZDE 0,2’LİK ARTIŞ

Ortalama saatlik ücretler ise ekimde yüzde 0,3’lük beklentiye karşılık yüzde 0,2 arttı. Ortalama saatlik ücretlerde yıllık artış oranı ise yüzde 4,1 oldu.

Sağlık ve sosyal yardımla ilişkili sektörler ekim ayında istihdam artışında etkili olurken, imalat sektöründe 350 bin kişilik istihdam kaybı dikkat çekti.

Bloomberg, ekim ayında imalat sektöründeki kaybın, otomotiv sektöründeki grevle ilişkili olduğunu vurguladı.

Veri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ek faiz artışına gitmesi olasılığı azalırken, bu gelişmeden hisse senedi ve altın fiyatları olumlu etkilendi.

Ons altın yüzde 1’e yakın artışla 2 bin 4 doları görürken, gram altın da 1830 TL ile rekor kırdı.

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