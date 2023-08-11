ABD’de temmuz ayı üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı
ABD'de üretici fiyatları temmuzda beklentilerinin üzerinde arttı.
ABD'de temmuz ayında üretici enflasyonu beklentilerin üstünde gerçekleşti.
Verilere göre ABD'de temmuz ayında üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3; yıllık bazda ise yüzde 0,8 oldu.
Ekonomistlerin beklentisi aylık artışın yüzde 0,2, yıllık artışın yüzde 0,7 olması yönündeydi.
Haziran ayında yıllık bazda yüzde 0,1 olarak açıklanan üretici fiyatları yüzde 0,2 seviyesine revize edildi.
ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları da yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.