ABD’den şirketlere uyarı: Türkiye üzerinden Rusya yaptırımlarını delmeyin

ABD, şirketleri Rusya’ya yönelik yaptırımların delinmesine karşı uyardı. Uyarı notunda Türkiye'nin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptırımları delmek için aktarma noktası olarak kullanıldığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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ABD hükümeti uluslararası ticaret yapan şirketleri Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD Maliye, Ticaret ve Adalet bakanlıklarının yayınladığı ortak açıklama ve bilgi notunda yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kullanılması olası bazı ‘aktarma noktaları’ arasında Türkiye’nin de bulunması dikkat çekti.

ABD, Rusya’nın batı yaptırımlarından kurtulmasına yardım eden ülkeler ve bireylere karşı yeni bir baskı başlattı. Washgington, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye gibi ülkeler üzerinden Rusya ile ticaret yapıldığını, bunun da Kremlin’i yaptırımlara karşı rahatlattığını belirterek şirketlere karşı yeni önlemler hazırladığını belirtti.

Financial Times’ın aktardığı habere göre, Türkiye ve BAE, Rusya’yı hem ekonomik hem de askeri olarak tecrit etme çabalarında zayıf halkalar olarak görürken ABD’de Hazine, Ticaret ve Adalet bakanlıkları bu duruma ilişkin önlemler üzerinde çalışmaya başladı.

‘YAPTIRIMLARDAN KAÇANLAR HESAP VERECEK’

ABD’nin ihracat uygulamalarından sorumlu ticaret bakanı yardımcısı Matthew Axelrod yaptığı açıklamada, “İhracat kontrollerimizden ve yaptırımlarımızdan kaçarak Putin’in savaş makinesini desteklemeye çalışanlar hesap verecek” dedi.

Terörün finansmanı ve mali suçlardan sorumlu Hazine Müsteşarı Elizabeth Rosenberg de dün yaptığı açıklamada, BAE’nin ABD için “odak noktası ülke” olduğunu söyledi.

Rosenberg, BAE şirketlerinin 2022 Temmuz ve Kasım ayları arasında ‘ABD tarafından belirlenen Rus kuruluşlarına’ 18 milyon dolar değerinde mal ihraç ettiğini söyledi. Rosenberg bazı ürünlerin “savaş alanında kullanılabilen yarı iletken cihazlar” olduğunu belirtti.

UYARI NOTU HAZIRLANDI

Bununla birlikte üç ABD bakanlığı, “Rusya ve Belarus ile ilgili yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçınmak için üçüncü taraf aracıların veya aktarma noktalarının kullanılması” konusunda bir ‘uygunluk notu’ yayınladı.

Notta, uluslararası banka havaleleri için paravan şirketlerin kullanılması, nakliye talimatlarında son dakika değişiklikleri, şirket e-posta adresleri yerine kişisel e-posta adreslerinin kullanılması gibi işlemler aracılığı ile yaptırımlardan kaçınılabildiğini anlatıldı.

TÜRKİYE AKTARMA NOKTASI

Bilgi notunda, şirketlerin yaptırımlardan kaçınma açısından dikkat etmesi gereken ‘tehlike işaretleri’ listesi de yer aldı. Notta Çin, Ermenistan, Türkiye ve Özbekistan, ‘kısıtlanmış ürünleri yasa dışı bir şekilde Rusya veya Belarus’a yönlendirmek için aktarma noktaları’ olarak yer aldı.

Moskova’nın tedbirleri aşmak için arayışlara devam edeceğini söyleyen Rosenberg, ABD ve müttefiklerinin bu tür davranışları bastırmak için geniş bir kampanya yürüttüğünü belirtti. Rosenberg, “Önümüzdeki yıl, Rusya’nın yaptırımlardan kaçma yollarını bularak ve bunları ortadan kaldırarak yaptırım mimarimizin etkili olması sağlamaya çalışacağız” dedi.

ABD’Lİ YETKİLİ TÜRKİYE’Yİ UYARMIŞTI

Öte yandan ABD Maliye Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson da geçtiğimiz ay Türkiye'de hükümet yetkilileri ve bankacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek uyarılarda bulunmuştu.

Yaptırım listesindeki Rus kurumlarla iş yapmaları halinde Türk şirketlerinin ve bankalarının yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini belirten Nelson, Türk şirketleri ve bankalarının, Rus askeri endüstrisi tarafından kullanılabilecek teknoloji transferine ilişkin işlemlerden kaçınmak amacıyla daha fazla önlem almaları gerektiğini vurgulamıştı.

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