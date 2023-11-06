Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Kasım ayı aile destek ödemesi yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan aylık bir yardım olan aile destek ödemesi için yatırılma tarihi bekleniyor. Ödeme miktarı, hane içindeki kişi başına düşen gelire göre değişiklik gösteriyor. Kasım ayı aile destek ödemesi için henüz tarih verilmedi ancak geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu Kasım ayında da 15'inde hesaplara yatması bekleniyor.

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Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen aile destek paketi ödemesi henüz gerçekleştirilmedi. Aile destek ödemesi Kasım 2023 ödemesi henüz yatırılmadı ancak genellikle ayın ilk iki hafta içerisinde gerçekleşiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?

Kasım ayı aile destek ödemelerinin yatacağı tarih henüz belli olmasa da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri geçtiğimiz 15 Kasım’da hesaplara yatmaya başlamıştı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.