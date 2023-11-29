Evlilik kredisi şartları neler, kimlere verilecek?

Aile ve Gençlik Fonu kuruldu, fon ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi verilecek. Evlilik kredisi için Pilot uygulama, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik

Fonu kurulmasına ilişkin yasa yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fon kapsamında yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplamda 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon’u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon’dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

YENİ EVLENEN GENÇLERE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL KREDİ

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon’un kredi miktarı her yıl artacak. Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. (DHA)

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada evlilik kredisi hakkında konuştu;

“Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.”

YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Evlilik kredisi yaş sınırı olup olmadığı Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek ancak geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar yaş sınırının 18-27 arasında olacağı yönünde oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, gençlere evlilik kredisi verilmesi için kurulacak Aile ve Gençlik Bankası projesine ilişkin konuşan Bakan Göktaş, “Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclis'in tasarrufunda ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış olmak gibi. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 4 yıl geri ödemesiz, sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak. Top Meclis'te, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.