Ali Babacan’dan Erdoğan’ın ÖTV açıklamasına cevap

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ticari aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağı açıklamasına ilişkin “Bir vaadimiz daha hayata geçti. Düşünün ki bizim eylem planımızdaki tüm maddeler gerçekleşirse nasıl olur? Hepimiz mutlu oluruz değil mi? Biraz daha sabır” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından “ÖTV muafiyeti uygulaması esnafımıza hayırlı olsun” notuyla yaptığı paylaşımla aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağını duyurdu.

“YAPAMADIKLARINI DÜŞÜNÜNCE DEVEDE KULAK”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak Twitter hesabından paylaşım yaptı. Babacan yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

* “Arkadaşlar bir vaadimiz daha hayata geçti. Yapamadıklarını düşününce devede kulak ama takdir ediyoruz.

* Bunlardan memnun olduğunuzu biliyorum, düşünün ki bizim eylem planlarımızdaki tüm maddeler gerçekleşirse nasıl olur? Hepimiz mutlu oluruz değil mi? Biraz daha sabır.”

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