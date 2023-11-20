Alman ilaç devi Bayer’in hisseleri 15 yılın dip seviyesinde

Alman ilaç devi Bayer, yabani ot ilacı Roundup nedeniyle 1,56 milyar dolar tazminata çarptırılması ve pıhtı önleyici ilacın son evrede etkinliğini göstermediğini açıklamasının ardından borsada çakıldı.

Sozcu.com.tr

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Alman ilaç devi Bayer’in hisseleri, kalp hastalığına yönelik kan sulandırıcı bir ilaç için son aşamadaki denemenin etkinliğini göstermediğini açıklamasının ardından son on yılda görülmeyen düşük seviyelere geriledi.

Alman şirket yaptığı açıklamada pıhtı önleyici ilacın aynı çalışmadaki başka bir ilaca kıyasla daha düşük etkinlik gösterdiğini söyledi.

Bayer hafta sonu, yabani ot öldürücü Roundup’a ilişkin ABD’de önemli bir davayı da kaybetti.

Financial Times’a göre Bayers hisseleri yüzde 18 düşüşle 34 Euro’ya gerileyerek 2008’den bu yana görülmemiş en düşük seviyelere ulaştı.

Diğer bir yandan şirketin piyasa değeri de yaklaşık 7,6 milyar Euro (8,3 milyar dolar) kaybederek şimdiye kadarki en büyük düşüşünü yaşadı.

‘RİSKLERİ PAYLAŞACAĞI ORTAK BULMALIYDI’

Alman şirket pazar günü yaptığı açıklamada, satış rekorları kırması beklenen kan sulandırıcı ilacının geç aşama testini etkinlik eksikliği nedeniyle sonlandırdığını söyledi.

Union Investment’ta portföy yöneticisi ve hissedarlardan biri olan Markus Manns, “Asundexian, Bayer’in ilaç hattının incisiydi. Bayer’in geliştirme maliyetlerini ve risklerini paylaşacağı bir ortak bulması gerekirdi” dedi.

EN BÜYÜK TAZMİNATLARDAN BİRİ

Duyuru, Bayer’in Monsanto biriminin Roundup adlı yabani ot öldürücüsünün kanser dahil hastalıklara neden olduğunu iddia eden dört eski Roundup kullanıcısına 1,5 milyar dolardan fazla ödeme yapmasına karar verilmesinden iki gün sonra geldi.

ABD’nin Missouri eyaletindeki 1,5 milyar doları aşan karar, bu yıl ABD’de bir şirket aleyhine verilen en büyük tazminat kararlarından biri oldu.

Bayer kararları temyize götüreceğini ve ürünün güvenli olduğu konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. Şirket iki yıl önce Roundup’ın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin 100 binden fazla davayı çözmek için 16 milyar dolar ayırmıştı.

İKİNCİ DAVA DALGASIYLA BOĞUŞUYOR

Şirket şimdi ikinci bir dava dalgasıyla karşı karşıya.

Bayer şu anda Philadelphia’daki bir eyalet mahkemesi jürisi önünde, kanserinden ot öldürücüyü sorumlu tutan bir adamla ilgili başka bir Roundup davası yürütüyor. Davaya müdahil olan avukatlara göre jüri halen kanıtları dinliyor ve kapanış konuşmalarının bu ayın sonlarına ya da aralık başına kadar yapılması beklenmiyor.

Aralık ayında Kaliforniya’da başka bir davanın başlaması planlanırken, önümüzdeki aylarda Philadelphia’da en az üç davanın daha başlaması planlanıyor.