Ankara’da ulaşıma büyük zam

Ankara'da ulaştırma fiyatları yüzde 57,89 oranında zamlandı. Otobüslerde tam bilet 15 TL'ye, öğrenci bileti 7,5 TL'ye yükseltildi.

Sozcu.com.tr

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaştırma fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Buna göre, Ankara’da tam bilet 24 Temmuz 2023 Pazartesi 9,50 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti 4,75 TL’den 7,5 TL’ye, öğrenci abonmanı ise 140 TL’den 220 TL’ye yükselecek.

Böylece Ankara’da ulaştırma fiyatları yüzde 57,89 oranında zamlanmış oldu. Belediyeden yapılan açıklamada artan maliyetler nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, “UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

ÖTV ARTMIŞTI

Geçtiğimiz hafta sonu Resmi Gazete’de yayımlanan kararla akaryakıttaki ÖTV’nin artırılmıştı. Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olmuştu.

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