Antalya konut fiyatı artık yabancı için bile pahalı

İki yılda konut fiyatlarının yüzde 500’ün üzerinde arttığı Antalya, yabancılar için de cazibesini yitiriyor. Rus ve Ukraynalılar, fiyat avantajının daha fazla olduğu Mersin bölgesine yöneldi.

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■ Hülya Keskin Oruçoğlu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 136 bin 946 yabancı uyruklunun yaşadığı Antalya'da son iki yılda konut fiyatları yüzde 551 arttı. Antalya'da 120 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı da 3 milyon 129 bin TL'yi (yaklaşık 156 bin dolar) buldu. Kentte 2019'un Ocak ayında 2.346 lira olan konut metrekare fiyatı bugün 26.082 liraya yükseldi. Söz konusu rakamın 2024 Nisan'da 40.000 TL'yi aşacağı tahmin edildi.

Yakın dönemde yabancıların daha fazla ilgi gösterdiği Mersin'de ise 140 metrekarelik konutun ortalama fiyatı ise 2 milyon 108 bin TL (yaklaşık 105 bin dolar) oldu. Kentte 2019 Ocak ayında konut metrekare fiyatı 1.668 lira iken, bugün şehirde konut metrekare fiyatları 15.064 liraya yükseldi.

Emlak uzmanları Antalya'da konut fiyatlarının Avrupalı turistler için hâlâ cazibesini koruduğunu ancak savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılan Rus ve Ukraynalı turistler için Mersin'in giderek daha fazla ön plana çıktığını vurguladı.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, yabancılara yönelik konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Antalya'da konut fiyatlarındaki artış son bir yılda yüzde 141'i buldu.

MERSİN ERİŞİLEBİLİR

Mersin'de son bir yılda satılık konut fiyatlarındaki artış yüzde 120'ye yakın, son iki yılda ise yüzde 463 arttı. Mersin'de 140 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı ise 2 milyon 108 bini (yaklaşık 105 bin dolar) buldu. Yıllık ortalamalara bakıldığında Nisan 2023 sonu itibarıyla konut için Mersin'de en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Anamur, Erdemli, Akdeniz, Silifke, Toroslar oldu.

‘Konut fiyatlarında düşüş beklemiyorum'

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Koçak, konut fiyat artışında düşüş beklemediklerini söyledi. Koçak, “Son 1.5-2 yıl içerisinde konut fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Alım gücü düştü, kredi faiz oranları yükseldi ve insanlar konut alamamaya başladı. Konut almak artık hayal oldu. Çünkü bugün itibarıyla bankalar kredileri de kredi musluklarını da tamamen kapatmış durumda. Seçimden sonra eğer bir güven ortamı yaratılmazsa, piyasanın daha da çıkmaza gireceğini düşünüyorum” dedi.