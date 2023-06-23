Arçelik, Whirlpool’un BAE ve Fas’taki şirketlerini satın aldı

Arçelik, ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'taki şirketlerinin yüzde 100'ünün satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi'nin imzalandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Arçelik ile ABD’li beyaz eşya üreticisi Whirlpool arasında Avrupa’da yeni bir bağımsız ev aletleri şirketi kurmak üzere ocak ayında bir anlaşma imzalanmış; Whirlpool'un MENA bölgesindeki iştiraklerini ve operasyonlarını satın almak üzere prensip anlaşmasına varıldığı 17 Ocak’ta duyurulmuştu.

Bugün Arçelik’ten yapılan yeni bir açıklamada, Whirlpool’un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’taki şirketlerinin yüzde 100’ünün satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi’nin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu işlemle birlikte Arçelik, işlemin kapanışından sonra MENA’daki beyaz eşya operasyonlarının da sahibi ve yöneticisi olacak” denildi.

‘AVRUPA İŞLEMİ İLE EŞ ZAMANLI TAMAMLANACAK’

Şirketten yapılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Sektördeki köklü mirasımızı ve uzmanlığımızı Whirlpool’un bölgesel altyapısı ve pazar varlığı ile birleştirerek, yüksek büyüme potansiyeli gösteren bölgedeki varlığımızı sağlamlaştırmak ve genişletmek için çalışacağız. Kapanış koşullarına tabi olan MENA işleminin, Avrupa işlemi ile eş zamanlı olarak tamamlanması beklenmektedir.”

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