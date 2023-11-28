ArcelorMittal 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Lüksemburg merkezli çelik devi ArcelorMittal'ın Güney Afrika birimi uzun çelik birimini kapatacağını ve 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

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Dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi ArcelorMittal’ın Güney Afrika’daki birimi, zayıf talep ve müzmin altyapı sorunları nedeniyle uzun çelik birimini kapatacağını ve bu nedenle 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Şirketin uzun çelik birimi inşaat, madencilik ve imalat sektörlerinde kullanılan çit malzemesi, ray ve demir çubuklar üretiyor. ArcelorMittal ayrıca parça dökümler, yassı çelik ve boru ürünleri de üretiyor.

ArcelorMittal’ın Güney Afrika’daki birimi, Afrika’nın en gelişmiş ekonomisine sahip Güney Afrika’daki çelik tüketiminin, sınırlı altyapı harcamaları ve proje gecikmeleri nedeniyle son 7 yılda yüzde 20 düştüğünü açıkladı.

ArcelorMittal’ın Güney Afrika’daki birimi, ülkedeki müzmin demiryolu lojistik sorunlarının ve artan elektrik krizinin de maliyetleri artırdığını açıkladı.

Açıklamada, “Bu koşullar altında, ArcelorMittal Güney Afrika yönetim kurulu ve yönetiminin, şirketin uzun çelik biriminin kapatılması sürecini başlatmaktan başka seçeneği yok ve bu birim şimdilik bakım ve onarıma alınabilir” dedi.

ArcelorMittal’ın Güney Afrika’daki birimi, işten çıkarılacak 3 bin 500 kişinin tam zamanlı personel ve yüklenicileri kapsayacağını açıkladı. (REUTERS)

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