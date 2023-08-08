Asgari ücret artışı zam furyasına rastladı

Merkez Bankası, asgari ücret zammının piyasada zam sağanağının yaşandığı bir döneme denk geldiği için enflasyonu yüksek oranda etkileyeceğini bildirdi.

Erdoğan SÜZER

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Merkez Bankası, asgari ücrete temmuzda yapılan yüzde 34 oranındaki zammın tüketici enflasyonuna yüzde 2.7 ile 4.1 oranında yansıyacağını hesapladı. Zammın yaz aylarına ve fiyat ayarlama sıklığının yüksek seyrettiği bir döneme denk gelmesi nedeniyle enflasyona daha fazla yansıyacağını bildiren Merkez Bankası, bazı sektörlerin asgari ücrete zam geleceği beklentisiyle fiyatlarını, yeni asgari ücret açıklanmadan yükseltmiş olabilecekleri öngörüsünde de bulundu.

ZAMLARI ARTIRDI

Merkez Bankası, asgari ücrete yapılan son zammın fiyatlara etkisini enflasyon raporunda değerlendirdi. Asgari ücrete yapılan zamların fiyatlara etkisinde artış gözlendiğine dikkat çeken Merkez Bankası, yeni asgari ücret artışının tüketici enflasyonuna 2.7 ile 4.1 puan arasında yukarı yönlü etki edeceğini hesapladı. Firmaların ücret artışlarını fiyatlara yansıtma imkanlarının talep ve rekabet koşullarına, sektöre, piyasaya yapısına, firmaların kendi özel durumlarına göre değişkenlik gösterdiğinin belirtildiği çalışmada, “Asgari ücret artışı, fiyat ayarlama sıklığının yüksek seyrettiği, iç talebin güçlü olduğu bir döneme ve hareketliliğin arttığı yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle bazı harcamaları öne çekerek kısa dönemde enflasyonu daha yüksek bir oranda etkileyebilecektir” ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası'nın tespitlerine göre, asgari ücretteki artış emek yoğun ve personel maliyetinin yüksek olduğu idari-destek hizmetleri, lokanta-otel, toptan-perakende ticaret, insan sağlığı, giyim, mobilya, inşaat ve bakım-onarım gibi sektörlerin fiyatlarına daha fazla zam olarak yansıdı.

Sanayinin yarısı asgari ücretli

Merkez Bankası'nın analizine göre, ülkede tarım dışı sektörlerde çalışan ücretlilerin yüzde 43.1'ni oluşturan yaklaşık 7 milyon kişi, asgari ücretli ve altı çalışan işçilerden oluşuyor. Bu oran sanayide yüzde 50.4, inşaatta yüzde 71.4, hizmetlerde yüzde 37.9

olarak hesapladı. Merkez Bankası, hizmetlerde oranın düşük çıkmasının, asgari ücretli oranın çok düşük olduğu kamu sektörünün de bu sektör içinde değerlendirilmesinden kaynaklandığını aktardı.