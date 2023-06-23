Asgari ücret bir günde 35 dolar eridi

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 485 dolara denk gelen asgari ücret, bu sabah 447 dolara kadar geriledi. 24 saatten az bir sürede asgari ücrette dolar bazındaki düşüş yüzde 8'e yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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Döviz kurlarındaki sert artış, TL ile birlikte asgari ücretin de erimesini beraberinde getirdi.

Net asgari ücret 20 Haziran Salı günü 11 bin 402 TL olarak belirlendiğinde, o günkü kurla bu rakam 483 dolara denk geliyordu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz kararı öncesinde dolar kuru 23,49’a kadar gerilerken, asgari ücret de 485 doları görmüştü.

Faiz kararı sonrasında dolar kuru bu sabah 25,48’i gördü ve böylece asgari ücret 447 dolara kadar geriledi.

Böylece asgari ücret 24 saat bile olmadan 38 dolar eridi. Böylece, bir günde asgari ücrette dolar bazındaki düşüş 7,8’e ulaştı.

1 Ocak 2023’te 455 dolar olan asgari ücret, asgari ücret zammının açıklandığı gün olan 20 Haziran’da 360 dolara kadar gerilemişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, iki hafta önce yaptığı açıklamada, net asgari ücretin 300-400 dolar arasında olması gerektiğini öne sürmüştü.

TEKRAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK

Döviz kurlarındaki artışın yeni enflasyon dalgasını tetiklemesiyle asgari ücretin tekrar açlık sınırının altına düşmesi bekleniyor.

Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı, Mayıs 2023’te 10 bin 360 TL olmuştu. Yoksulluk sınırı ise 33 bin 750 TL olarak hesaplanmıştı.

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