Atlasjet için mahkemeden yeniden iflas kararı çıktı

Atlasjet çalışanlarının alacakları için açtığı davada, şirketin yeniden iflasına karar verildi.

Sozcu.com.tr

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Atlasjet çalışanları yaklaşık 3 yıldır devam eden hak ve adalet arayışına devam ediyor. Atlasjet İflas başvurusunun yapıldığı 14 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar, Patron Murat Ersoy tarafından bizzat verilen ödeme vaatlerine rağmen, Atlasjet eski çalışanlarının maaş ve alacakları ödenmemiş ve pandemi öncesi savunmasız bir şekilde bırakılmıştı.

Açılan davanın dün yapılan duruşmasında Ticaret Mahkemesi şirketin bir kez daha iflasına karar verdi. Böylece aslında sona gelinen süreçte, istinaf sonucunu bekleyen mağdurlar için yargı süreci yeniden başladı.

Atlasjet Mağdurlarının haklarını alabilmeleri için, süreci yakından takip eden HAVASEN, duruşmanın ardından bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada süreçte gelinen nokta şöyle özetlendi:

Türk Sivil Havacılığına muhtemelen “Hileli İflas” olarak geçecek olan Atlasjet Havayolları davası, Bakırköy Adliyesi 3.Asliye Ticaret Mahkemesinde 17 Haziran 2021 tarihinde yapılan son duruşmada, Mahkeme Atlasjet'in İFLASINA Karar vermiş ve mahkemenin bu kararı Alacaklıların itirazı ile İstinaf Mahkemesine taşınmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi, incelemesinden sonra karar bozulmuş ve bozma gerekçesi olarak Atlasjet Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 376/3 gereği şirket tarafından İflas kararı alınmadığı, dosyada olmadığı, eksik olduğu gerekçesi ile davayı Bakırköy Adliyesi 3. Asliye Ticaret Mahkemesine geri göndermişti.

Atlasglobal İflas Davası, bugün 19 Ocak 2023 günü Bakırköy Adliyesi 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde yeniden görüldü ve eksik olduğu belirtilen iflas kararının aslında dosyada olduğu, üst mahkemenin gözünden kaçtığı tutanağa geçirildi ve başka eksik husus kalmadığı ile yeniden iflasa karar verildi. Böylece aslında sona gelinen süreçte, istinaf sonucunu bekleyen mağdurlar için maalesef ki yargı süreci yeniden başladı.

Tüm Atlas Mağdurlarının bu konudaki beklentisi devam ediyor. Atlasjet Mağdurlarını Av. Arif Tuymaz ve Av. Şehnaz Taygur temsil etti. Atlasjet eski çalışanlarının bu iflası Atlasjet'in iflas süreci ile ilgili tüm bilgi ve detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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