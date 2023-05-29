Avrupa’da gaz fiyatları enerji krizi öncesindeki seviyeye dönüyor

Avrupa'da doğalgaz fiyatları enerji krizinin etkilerinin arttığı Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye çekildi.

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Avrupa’da doğalgaz fiyatları düşük seyreden talep ve temiz enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının yükselmesiyle megavatsaat başı 25 Euro bandına geriledi ve enerji krizinin etkilerinin arttığı Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyeye çekildi.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de, haziran vadeli doğalgaz kontratında fiyatlar, cuma günü megavatsaat başına 24,5 Euro’dan kapandı.

Bugün söz konusu kontrat, kapanışa göre yüzde 3 artışla megavatsaat başı 25,3 Euro’dan işlem görüyor. Böylece fiyatlar, enerji krizinin etkilerinin hissedilmeye başlandığı Eylül 2021’den beri en düşük seviyesine çekilmiş oldu.

Gaz talebinin düşük seyretmesi ve depolardaki doluluk oranlarının yükselmesi ve temiz enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artması, son iki yıldır yüksek seyreden gaz fiyatlarındaki düşüş eğilimini destekliyor.

AĞUSTOS 2022’DE REKOR KIRMIŞTI

Salgın sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa’da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.

27 Eylül 2021’de megavatsaat başı 24,5 Euro olan gaz fiyatı, salgın sonrası artan talep ve tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle 24 Şubat 2022’de 61,6 Euro’ya çıkmıştı.

Savaş nedeniyle sürekli artış eğilimine giren fiyatlar, Ağustos 2022’de megavatsaat başı 300 Euro’yu aşarak tarihteki en yüksek seviyesini görmüştü.

Öte yandan, Avrupa’da fiyatlar azalan talep ve gaz depolarındaki yüksek doluluk oranlarına bağlı olarak 25 Euro’nun altını test etmesine rağmen 2016-2020 dönemindeki ortalamaya göre hala yüksek seyrediyor. (AA)

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