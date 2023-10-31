Bakan Ersoy: Enflasyon turistlerin kalış süresini azalttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünya genelinde yabancı ziyaretçilerin enflasyon nedeniyle ziyaret esnasında kalış sürelerinin azaldığına, bunun Türkiye’de de gözlendiğine dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 9 aylık turizm verilerini değerlendirdi.

Verilere göre 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde turizm gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 42 milyar dolara, ziyaretçi sayıları aynı dönemde yüzde 12.4 artışla 45,2 milyona ulaştı. Bakan Ersoy, turizm gelirlerinde OVP hedefi olan 55,6 milyar dolara doğru uygun şekilde ilerlediklerini kaydetti.

Öte yandan Ersoy, dünya genelinde yabancı ziyaretçilerin enflasyon nedeniyle ziyaret esnasında kalış sürelerinin azaldığına, bunun Türkiye'de de gözlendiğine dikkat çekti.

ORTALAMA KALIŞ SÜRELERİ GERİLEDİ

Bakan Ersoy, ortalama kalış sürelerinin azaldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bu dönemde ortalama kalış süreleri ilk 9 ayda yüzde 6 azalarak 9,5 geceye geriledi. Kalış sürelerinin azalmasında ekonomik kriz ve pandemi sonrası yüksek enflasyonun tüm dünyada etkili olması sonucu turistlerin tatil sürelerinin kısalması, yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarının toplam ziyaretçi sayısındaki payının azalması, hafta sonu şehir kaçamakları, uluslararası etkinlikler ve sportif turnuvalar ve festivaller etkili oldu. Ortalama kalış sürelerinde 2022'de ilk 9 ayda 10,1 geceleme vardı. Yıl ortalaması 10,3 olarak gerçekleşmişti.”

Ziyaretçi sayıların aylık olarak düzenli şekilde bir önceki yılın aynı ayına göre arttığını söyleyen Ersoy, “Sevindirici konuların başında 2023'ün başında karşılaşılan birçok bölgesel ve ülkemizdeki olumsuzluklara rağmen aylık bazda ziyaretçi sayısının her ay bir önceki yılın aynı ayına göre artarak devam etmiş olması geliyor” diye konuştu.

Kişi başı gecelik harcamada yıl ortalamasını 100 dolar olarak tahmin ettiklerini belirten Ersoy şöyle devam etti:

“2022 yılında 89 dolar iken bu yıl ilk çeyrekte 85 dolar ikinci çeyrekte 112 dolar, üçüncü çeyrekte 103 dolar ve son çeyrekte tahmini 96 dolar olmasını bekliyoruz. Yıl ortalamasında 100 dolarla tamamlamayı düşünüyoruz. Geçen seneye göre yüzde 112,7'lik bir artış söz konusu. Aslında hedeflerimize uygun bir şekilde Türkiye turizminin şekillendiğini görüyoruz.

Kişi başı harcamanın 2022 yılında 905 dolar, 2023 yılında tahmini 988 dolar olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Kişi başı harcamadaki artış oranı, ortalama kalış süresinden dolayı kişi başı gecelik harcamanın altında. Bizim için önemli olan rakam kişi başı gecelik harcamadır.”

KONAKLAMA SEKTÖRÜ BAKANLIK DENETİMİNE GİRİYOR

Ayrıca Ersoy, 2024 sonu itibariyle konaklama sektörünün tamamı bakanlık denetimine gireceğini söyledi.

Turizmde önce nicelik değil nitelik stratejisinin uyguladıklarını belirten Bakan Ersoy, “Eskiden bazı oteller belediye veya Turizm Bakanlığı belgeliydi. 2019 yılında kanunda yaptığımız değişiklikle bütün oteller belediye artı bakanlık belgeli olacak dedik. Bu otellerin geçiş süreçleri hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Artık turizm konutları da bakanlıktan belgeli hale geliyor. 2024 sonu itibariyle konaklama sektörünün tamamı bakanlık denetimine girmiş olacak” diye konuştu.