Bakan Kurum: Kiranıza yüzde 25’ten fazla zam yapmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiracılara seslenerek "Ev sahibiniz sizden 25'ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin uzatılacağını açıklamasının ardından bugün Kanal D’de katıldığı programda da kira zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemenin uzatılacağının duyurulmasının ardından, Bakan Kurum fahiş kira zamları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

“YÜZDE 25 OLARAK YATIRIN VE DEVAM EDİN”

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Evini fahiş fiyatlarla kiraya vermek isteyenler de var, tabii bunlar istisna. Sınırın üstündeki artışı kanunen yapamazlar. Ev sahibiniz sizden 25’ten fazla artış talep ederse bankadan kiranızı yüzde 25 olarak yatırın ve devam edin. Bu süreç geçici, piyasa oturacak. Belli desteklerimizi muafiyetlerimizi verdik. Piyasa normale dönecektir.”

BOZDAĞ YAPTIRIM GELECEK DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını belirterek fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıklamıştı. Bozdağ, hapis cezasının da gündemde olduğunu belirtmişti.

Bozdağ konuya ilişkin şunları söylemişti:

“Bu süre uzatılacak. Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Bir müeyyide koymadığınız zaman hukuk davası lehinize sonuçlansa bile artış yapmanın sonuçlarını göze olabilir insanlar. Hapis cezası ya da adli idari para cezası olursa o zaman insanlar bu yasağa uyma konusunda daha özenli davranırlar. Bir yandan sürenin uzatılması gündemde.

EV SAHİPLERİ DÜZENLEMEYE UYMAMIŞTI

Kira hukukunda temel olan Borçlar Kanunu'na göre, kira artış oranında 12 aylık ortalama TÜFE esas alınmasına karşın geçtiğimiz yıl, kira fiyatlarındaki sert artış sonucu önlem alınmış ve temmuz ayından itibaren konut kira artışları yüzde 25’le sınırlandırılmıştı.

Ancak düzenlemenin ardından ev sahiplerinin gelirindeki artış, geçtiğimiz yıl yüzde 84,39’u gören resmi enflasyonun çok altında kalmış, bu nedenle zam sınırlaması ev sahiplerinin tepkisine sebep olmuştu.

Pek çok konut sahibi ise bu uygulamayı fiili olarak delmiş ve konut kira piyasasındaki genel artışa paralel zamlar yapmıştı.

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