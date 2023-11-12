Bakandan şehir merkezi itirafı

Çevre Bakanı Özhaseki, deprem için çıkarılan yasadaki yetkileri kullanıp şehir merkezleriyle kentlerin en prestijli caddelerini yeniden yapacaklarını itiraf etti.

Erdoğan SÜZER

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Kentsel dönüşümü hızlandıracak yasayla yoksulun evine, esnafın dükkanına el konulacağına yönelik kaygılar artarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özhaseki, kentsel dönüşüm yasasındaki yetkilerle şehirlerin merkezleri ile prestijli caddelerini bakanlık olarak ‘resen' kendilerinin yapacaklarını söyledi. Özhaseki'nin ‘resen' ifadesi, rantı yüksek caddelerdeki ev ve dükkanlara hak sahiplerinin rızasını aramaksızın rezerv alanı olarak bakanlığın el koyabileceği anlamına geldiği iddia edildi.

‘BİZ YAPACAĞIZ'

Özhaseki, bakanlığının bütçe sunumunda kentsel dönüşümü hızlandırma amacıyla çıkarılan yasal düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni bir karar aldıklarını bildiren Bakan, asıl amacın kentsel değil rantsal dönüşüm olduğu yönündeki kaygıları güçlendirecek şu açıklamayı yaptı:

“Şehirlerimizin meydanlarını ve en önemli prestijli caddelerini bakanlık olarak resen biz yapacağız. Bir şehrin sembolü merkezleridir, kent meydanlarıdır. Bu meydanlar yüzlerce sene yaşayacak ve kartpostallara, şiirlere, şarkılara konu olacak. İnşallah buradaki imar faaliyetimizden sonra, şehir merkezlerinin çeperlerindeki zemin etütleri yapılmış güvenli alanlarda vatandaşlarımız da yerinde dönüşümle kendi konutlarını yapmış olacaklar.”

Yasa teklifi TBMM'ye geldiğinde, rezerv alan ilan etme yetkisinin rant amaçlı kullanılabileceği, şehirlerin rantı en yüksek yerlerindeki ev ve işyerlerinin yıkılarak ranta dönüştürülebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Vatandaşı başka yere gönderecekler

Yeni yasaya göre, örneğin şehrin merkezinde yer alan ve deprem tehlikesi bulunmayan binalarda oturan hak sahipleri, arsa paylarının yüzde 30'unu vererek ‘rezerv alan' talebinde bulunabiliyorlar. Bu durumda bakanlık o yeri yıktırıp yeniden yaptırdığında hak sahipleri yenilenen yerde kalmaya devam edebiliyorlar. Ancak bakanlık aynı yeri talep edilmediği halde ‘resen' rezerv alan ilan ettiğinde hak sahiplerini oradan başka yere gönderip şehir merkezlerini tamamen kendi kontrolü altına alabiliyor.