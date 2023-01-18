Bakanlıktan site yönetimi mevzuatı için yeni birim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde, 'Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kuruldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere yeni birim oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğünün ismi “Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü” olarak değiştirildi.

FİRMALARA İLİŞKİN MEVZUAT HAZIRLAYACAK

Şube Müdürlüğü, kat maliklerinin haklarının korunması amacıyla birden çok bağımsız bölümü bulunan konut ve işyerlerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetilmesi ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ilişkin mevzuat hazırlayacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda, ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak sitelerde yaşanan yönetim sorunlarının azaltılması hedefleniyor. (AA)

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