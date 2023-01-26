TBB Başkanı: KKM’de faiz yüzde 17’lere çıkabilir

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, "KKM'de yüzde 12 faiz oranı düşük kalmıştı. TCMB de bankaları bu konuda serbest bıraktı. KKM'de faizin yüzde 17'lere çıkması mümkün" dedi.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, “Kur korumalı mevduatta 1 trilyon TL civarı TCMB taraflı, 400 milyon TL’si de Hazine’nin ürününde. Mevduatımızın yüzde 35’i TL idi, bu oran yüzde 54’e çıktı” dedi.

“KKM’de yüzde 12 faiz oranı düşük kalmıştı. TCMB de bankaları bu konuda serbest bıraktı” diyen Çakar, “KKM’de faizin yüzde 17’lere çıkması mümkün” diye konuştu.

‘REEL SEKTÖRE VERİLEN KREDİDE EKSİKLİK YOK’

Bloomberg HT yayınına katılan Çakar ayrıca, “Bankacılık sektörünün reel sektöre verdiği kredide eksiklik olduğunu söylemek doğru değil” açıklamasını yaptı.

“2022’de bankacılık sektörünün kredi büyümesi 2,6 trilyon TL. 23 milyar dolarlık yabancı para kredi bakiyesi de kapatıldı” diyen Çakar, “Reel sektöre 1,7 trilyon TL kredi kullandırdık. Reel sektöre kullandırılan kredi yüzde 93 oranında arttı. KOBİ kredilerinde artış yüzde 104 seviyesinde” diyen konuştu.

İSO BAŞKANI ‘YILDIRMA NOKTASINA GELDİ’ DEMİŞTİ

Çakar, dün İSO’nun ocak ayı meclis toplantısına da katılmış; bu toplantıda İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Reel sektörü adeta yıldırma noktasına getiren kredi prosedürleri bitmek bilmiyor ve kredinin aktif hale gelmesi de bir türlü gerçekleşemiyor” demişti.

‘ENFLASYON FİYAT MEKANİZMASINI BOZUYOR’

Çakar, dünyada enflasyonu aşağı çekmek için faiz artırımlarına gidilirken Türkiye’nin ise faiz indirimlerine gitmesinin ‘ekonomik büyümeden yana bir tercih’ olduğunu anlattı.

Aynı zamanda Ziraat Bankası Genel Müdürü de olan Çakar’ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

* Enflasyon fiyat mekanizmasında ciddi bir bozulma meydana getiriyor. Yerel para cinsinden alacaklı kaybedip, borçlu kazanıyor. Sermaye transferi anlamına gelir. Sabit gelirlileri koruyacak mekanizmalar geliştirmek önemli.

CARİ AÇIK VURGUSU

* Cari dengenin sürdürülebilir olması çok önemli. Türkiye’deki enflasyonun temelinde her zaman cari açık olmuştur.

* Her şeyden önce arzı artırmamız lazım, cari açığı yönetecek politikalar geliştirmeliyiz.

* Enflasyonun yönetilebilir seviyeye geleceğini düşünüyorum.

* Hazine’nin borçlanmasının yüzde 70’ini bankacılık sektörü karşılıyor.

* Acil sermaye ihtiyacı olan bankamız yok.

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