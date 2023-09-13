Barınma krizi huzurevlerine de sıçradı

Hem yüksek kira fiyatları sonrası emekli aylıklarıyla geçinmeye çalışan çoğu emeklinin hem de özel huzurevinde kalanların başvuruları sonrası devlet huzurevlerine talep patladı. Öğrencilerin yurt sorunuyla başlayan barınma krizi iki yıl içinde çözülemediği gibi 65 yaş üzerine de sıçramış oldu.

Gamze BAL

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Ülke genelinde öğrenci yurdu ve konut kiralarının geldiği seviye sonrası başlayan barınma krizi, son dönemde emeklileri ve özel huzurevinde kalan yaşlıları da kapsayacak şekilde derinleşti.

Emekli aylıklarıyla geçinmeye çalışan çoğu yurttaşı büyükşehirlerden Anadolu kırsalına göçe zorlayan yüksek kira fiyatları şimdi de, emeklileri huzurevine mahkum etti.

Özel Huzurevleri Dinlenme ve Bakım Evleri Derneği (HUZDER) Başkanı Ekrem Azaklı’nın sozcu.com.tr’ye aktardığına göre, artan kira fiyatları sonrası devlete ait huzurevlerine başvurularda yoğun bir artış yaşanıyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Yaşlılık Konseyi Derneği (TÜRYAK) Başkanı Fügen Mavi ise, özel huzurevinde kalanların katlanan fiyatlardan dolayı devlete ait huzurevlerine başvuru yapmaya başladığını anlattı.

Bu da, sayıları yetersiz olduğu için aylarca sıra beklenilen devlete ait huzurevlerinde, başvuranların sıra bekleme sürelerini daha da artırmış durumda.

HUZUREVİ SAYISI YAŞLI NÜFUSUN YÜZDE 1’İNE BİLE YETMİYOR

Barınma krizinin başladığı 2021 senesinde sozcu.com.tr’ye konuşan yetkililer, devlete ait kurumlarda sıranın ancak ölüm halinde geldiğini anlatmıştı. Aradan geçen zaman diliminde devlete ait huzurevi sayısında talebe yetecek bir iyileşme olmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkedeki 65 yaş üzeri nüfus 2021’de 8,2 milyon kişi iken, 2022’de 8,4 milyona çıktı. Bu yaş aralığının toplam nüfusun yüzde 9,7’sini oluştururken bu oran yüzde 9,9’a yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel verilerine göre ise, bakanlığa bağlı yalnızca 164 huzurevi var. Bu 164 huzurevi ise toplam 17 bin 64 kapasiteli ve ancak 12 bin 800 kişiye hizmet verilebiliyor.

Bakanlık dışında diğer kamu kurumlarına ait 20 huzur evi ise 2 bin 889 kapasiteli. Buralarda ise toplam 1735 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor.

Toplamda bakıldığında ise, devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özel huzurevlerinde 11 bin 467 olmak üzere toplam 26 bin 2 kişiye hizmet veriliyor.

SIRADA BEKLEYENLERİN SAYISI ARTTI

Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 1720 kapasiteli 18 yeni ve 600 kapasiteli yenilenen 5 huzurevi ile toplam 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevinin hizmete açılmasını hedeflese de gerek mevcut huzur evi sayısı gerekse yeni yapılacaklarla birlikte toplamda ulaşılacak sayılar, artmaya devam eden yaşlı nüfusun talebini karşılayacak oranda değil.

Mevcut talebe yetmeyen kamuya ait huzur evlerinin sayısı, artan barınma krizi nedeniyle talepte ekstra bir artışa yol açınca, sırada bekleyenlerin sayısını da artırmış durumda.

TÜRYAK Başkanı Fügen Mavi bu durumu şu sözlerle özetliyor: “O kadar büyük bir sıra var ki… Ben bu mesleğe 45 yılımı verdim. Yurt dışındaki sistemi ülke ülke yerinde gözlemledim ama Türkiye’de bir adım bile ileriye gidemedik. Şu an emekliyim. Huzurevine gitmek istesem benim bile yerleşme şansım yok. Sayı az, sıra çok.”

ÖZEL HUZUREVLERİNİN AYLIK ÜCRETİ 52 BİN TL

Geçen yıl 35 bin TL olan özel huzurevi aylık ücretinin bu yıl 52 bin TL’ye çıktığı bilgisini veren HUZDER Başkanı Ekrem Azaklı, bu ücretin içine barınma, yeme içme, temizlik ve doktor ücretlerinin de dahil olduğunu; yaşanan fiyat artışının ise maliyet artışı kaynaklı olduğunu söyledi.

Çoğunlukla ameliyat olan ve bakım ihtiyacından dolayı acil olarak bir bakım evine yerleşmek zorunda kalan yaşlılar nedeniyle özel huzurevlerinin talep gördüğünü belirten Azaklı, özellerde sıra bekleme sorununun olmamasının da bu talepte etkili olduğunu ifade etti.

ÖZELLER DE KİRA MAĞDURU: KAPANANLAR OLDU

Ancak Azaklı, artan maliyetlerden vatandaşlar kadar işletmelerin de etkilendiğini; son dönemde açılan yeni huzurevleri olsa da artan maliyetlerden dolayı bir o kadarının da kapandığını söyledi.

İstanbul’da özel bir huzurevi binası için istenen kiranın 250 bin TL’den 750 bin TL’ye çıkması sonucu bu işletmenin kapatılacağı bilgisini veren Azaklı, “Günlük yaşamda zamlanan her kalem huzurevlerini de olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla ‘aylık ücretler çok yüksek’ denilerek eleştirilse de işletmeler de maliyetlerindeki artışa göre ücretlerini artırmak durumunda. Maliyet artışına dayanamayıp kapanan ya da devreden özel huzurevleri var” diye konuştu.

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