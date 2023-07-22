Bedava olsa İstanbul’a 2.90 liraya ulaşıyor

Artan akaryakıt fiyatlarıyla Antalya’dan İstanbul’a gelen bir ürünün maliyeti kilogram başı 2.90 TL oldu. Tüketiciye katlanarak yansıyacak bu artış nakliyeciyi de zorda bırakıyor.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP Uşak eski Milletvekili Özkan Yalım'ın, nakliyecilerin yol masrafına ilişkin yaptığı hesaba göre, ürün halden bedavaya dahi alınsa sadece Antalya'dan İstanbul'a gelene kadar kilogram fiyatı 2.90 TL oldu. Tarladan çıkan bu ürünlere ayrıca ürün ücreti, komisyoncu ücreti, hal ücreti, KDV ve halden şehir içi nakliye ücreti, satıcı kârı gibi ücretler eklenince tezgaha ulaşana kadar fiyat katlanıyor.

Antalya-İstanbul arasının yaklaşık 800 kilometre olduğunu, dönüşle birlikte 1.600 kilometre kat edildiğini belirten Yalım, halden ürün taşıyan kamyoncularla birlikte şu hesabı yaptı: “20 ton sebze taşıma kapasitesine sahip olan, kırkayak diye tabir edilen bir kamyon veya bir TIR 100 kilometrede yaklaşık 40 litre mazot yakıyor. Bu araç Antalya'dan İstanbul'a, 800 kilometrede 320 litre mazot yakar. Antalya'daki mazot fiyatına göre hesap yaptığımızda, Antalya-İstanbul arası sadece gidiş maliyeti yaklaşık 6 bin 240 TL oluyor.”

TÜM GİDERLERLE 29 BİN TL

Yol, köprü geçiş ücretleri ve şoförün günlük giderleri ile ücreti de buna eklendiğinde bir kamyoncunun sadece tek yön giderinin 11 bin 8 TL olduğunu kaydeden Yalım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu masraflara kamyoncunun yapacağı kârı, ödeyeceği vergileri, işletme giderlerini ilave edersek yaklaşık tek sefer 29 bin TL. Gidiş-dönüş bu maliyet 58.000 bin TL oluyor. 20 ton taşıyan araç için Antalya-İstanbul arasında 1 kilogram ürün 2 lira 90 kuruşa taşınıyor. Yani Antalya'dan 10 kilogramlık karpuzu bedavaya alsanız bile, şehir içindeki halden-satıcıya ulaşım masrafı hariç, İstanbul haline geldiğinde 10 kilogram karpuz için 29 lira bedel ödemek zorunda kalınıyor.”

Nakliyeciler kontak kapattı

İzmir'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren Işıkkent Nakliyeciler Sitesi Başkanlığı bünyesinde çalışan nakliyeciler, KDV- ÖTV artışları ile akaryakıt zamlarına karşı kontak kapattı. 300'den fazla kamyoncu, kazançlarının akaryakıta gittiğini ve kâr edemeyeceklerini kaydetti. Zamların geri çekilmesini talep eden şoförler, eylemlerin tüm nakliyeci esnaf odaları ile birlikte, ülke geneline kontak kapatarak seslerini duyurmaları gerektiğini söyledi. Nakliyeciler, emniyet güçlerinin müdahalesi ile eylemi sonlandırmak zorunda kaldı.