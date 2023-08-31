Benzine indirim geliyor

Merkez'in faiz hamlesinin ardından dolar/TL'deki aşağı yönlü seyir sonrası bu gece benzine indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişimi yok.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 99 kuruş indirim olacak.

Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,74 TL'ye, Ankara'da 37,34 TL'ye, İzmir'de 37,46 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,89 TL, Ankara'da 38,46 TL, İzmir'de 38,63 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu kademeli olarak yukarı çekti.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs’ta İstanbul’da motorinin litre fiyatı 18,58 TL, benzinin litre fiyatı ise 19,81 TL idi.

Motorinde seçim sonrasındaki zam oranı yüzde 104’e ulaşırken benzindeki zam oranı ise indirimli fiyatla birlikte yüzde 85 olacak.