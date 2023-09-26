Benzine indirim geliyor
Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Seçimlerin ardından zam yağmuru yaşanan akaryakıtta bu gece indirim var.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 94 kuruş indirim gelecek.
Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, benzinde indirimi beraberinde getirdi.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,66 TL’ye, Ankara’da 37,25 TL’ye, İzmir’de 37,36 TL’ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 40,08 TL, Ankara’da 40,63 TL, İzmir’de 40,81 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.