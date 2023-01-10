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Benzine indirim geliyor

Bu geceden itibaren benzine indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:19 - 10 Ocak 2023 Güncellenme:
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Benzine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları, petrol ve uluslararası ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak dalgalanmaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 63 kuruş indirim gelecek.

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,88 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,06 TL’ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,07 TL, Ankara 22,24 TL, İzmir’de 22,34 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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