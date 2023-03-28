Benzine zam geldi
Petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle benzinin litre fiyatına 81 kuruş zam geldi.
Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
Benzinin litre fiyatına, 28 Mart Salı günü (bugün) itibarıyla 81 kuruş zam geldi.
Motorinde ise fiyat değişimi olmadı.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 21,75 TL’ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,49 TL, Ankara’da 20,85 TL, İzmir’de 20,93 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.